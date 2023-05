Vano: "Giuntoli-Juve, accordo raggiunto! Ma il capo-scouting Micheli resta a Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Vano, direttore footballnews24. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni, a proposito del futuro di Cristiano Giuntoli.

"L’accordo con la Juventus sembra ormai raggiunto, mancano soltanto le strette di mano del rito. Con Giuntoli potrebbero partire alcuni uomini del direttore, anche se molti dirigenti rimarranno in azzurro. Ad esempio, il capo scouting del Napoli, Micheli, resterà in Campania. Con l’attuale direttore sportivo del Napoli la Juventus tornerà a mettere il calcio al centro del progetto".

Una buona notizia per il Napoli, dunque, che se anche perdesse Giuntoli non farebbe comunque a meno di tutto il reparto scouting, fondamentale in questi anni per selezionare e valutare i calciatori da acquistare sul mercato.