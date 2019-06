Inter news - Valentino Lazaro dell'Herta Berlino il primo acquisto per Conte! Affare da 22 milioni più bonus, c'era anche il Napoli

Calciomercato Inter - Primo colpo per l'FC Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro ha chiuso per l'esterno Valentino Lazaro. l'Herta Berlino ha accettato l'offerta dell'Inter 1908 di 22 milioni più bonus. Lazaro si trasferirà a Milano nelle prossime ore e sarà il primo colpo che Marotta conclude per il suo nuovo tecnico Conte. Sul calciatore c'è stato anche il Napoli negli ultimi mesi, poi però è arrivato l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo.

Notizie Inter - Lazaro il primo acquisto per Conte!

