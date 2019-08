Valencia-Hysaj, CdS: accordo tra le due società sempre più complicato, la distanza appare incolmabile

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, si fa sempre più complicata la pista che dovrebbe portare Elseid Hysaj al Valencia. Ecco i dettagli: "Il Valencia ha scelto di rompere gli indugi per dimostrare quanto seriamente sia interessato a Hysaj e si è presentato a Castel Volturno, per parlare con Giuntoli direttamente ed evitando eventuali incomprensioni telefoniche: il sì del calciatore, ottenuto dopo il decisivo caffé mattutino con Mario Giuffredi, il manager del fluidificante albanese, ha aperto ufficialmente alla trattativa, rimasta però inchiodata intorno a differenze che vanno annullate entro le prossime 24 ore, altrimenti gli spagnoli passeranno ad altro. L’offerta è: prestito semplice, oneroso ma senza “catene”; la richiesta prevede: un obbligo di riscatto da definire".