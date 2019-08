Valencia, dg Alemany: "Rodrigo all'Atletico Madrid? Affare saltato, non c'è nessuna offerta"

Mateu Alemany, direttore generale del Valencia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul futuro di Rodrigo che è stato convocato per la sfida contro il Real Sociedad nonostante fosse vicino all'Atletico Madrid. Ecco le sue parole.

"C’era la possibilità che Rodrigo lasciasse il Valencia, ma al momento non c’è un’offerta sul tavolo. Il club sta attraversando una certa situazione economica è comprendo la decisione di voler vendere il giocatore, ma chi stava offrendo ora non offre più e quello che sembrava un accordo vicino ora non c’è più. Rodrigo ora è pronto per allenarsi di nuovo e, su sua richiesta, è disponibile anche per la Real Sociedad".

"E’ normale che sia così quando un trasferimento è vicino, ma tutto ciò che è stato detto non si è poi materializzato in un’offerta concreta. Rodrigo a chiesto di tornare a lavorare con i compagni, il suo è un bel gesto. Avevamo un principio di accordo, ma per cause che nulla hanno a che vedere con noi non si è andati avanti. Non so se dipenda dal ragazzo o dall’Atletico Madrid. Sono tante le operazioni che partono e che non vanno in porto e al momento questa è una di quelle".