Under-Napoli, l'ammissione del presidente del Basaksehir: "Trattativa in corso, possiamo ottenere 5mln". Affare da 25mln con la Roma?

Calciomercato Napoli - Goksel Gumusdag, presidente dell’Istanbul Basaksehir, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRT Spor che riguardano, in linea diretta, anche il calciomercato del Napoli:

“In passato abbiamo venduto Cengiz Under per una cifra di quindici milioni di euro: per quanto ne sappia, c’è un discorso in atto con il Napoli e possiamo ottenere circa cinque milioni di euro da quel versante”

Le parole di Gumusdag risultano decisamente interessanti perchè, indirettamente, dà una idea sul prezzo della trattativa che ci sarebbe tra il Napoli e la Roma: un affare da venticinque milioni di euro, considerando che il 20% del trasferimento è destinato proprio all’Istanbul Basaksehir.

Nel 2017 la Roma annunciò di aver sottoscritto con il contratto per l’acquisizione titolo definitivo di Cengiz Under, a fronte di un corrispettivo fisso di 13,4 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Gumusdag, presidente dell’Istanbul Basaksehir, confermò le cifre e aggiunse il dettaglio del 20% destinato alla squadra turca in caso di futura rivendita.