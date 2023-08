Notizie Calcio Napoli - Sarà presentato domani a Castel Volturno insieme a Natan il centrocampista Jean Cajuste, nel frattempo, in attesa che lo conosca pubblicamente la stampa e il pubblico, il giocatore sta conquistando in privato Rudi Garcia e staff giorno dopo giorno.

Spicca in particolare in questi primi giorni la condizione atletica dello svedese. Tanto da essere stato considerato “una vera forza della natura” al centro sportivo. I tifosi azzurri non vedono l'ora di ammirarlo all'opera.