Ultim'ora Tmw: Dragusin-Napoli, forcing in extremis per sorpassare il Tottenhem!

Calciomercato Napoli, accelerata per Dragusin del Genoa! De Laurentiis prova ad inserirsi nella trattativa tra il calciatore rumeno e il Tottenham e in queste ore - stando a quanto riporta Tuttomercatoweb - "è in atto un forcing del Napoli per forzare a chiudere".

Per bruciare il Tottenham ed acquistare Dragusin, De Laurentiis potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Leo Ostigard, difensore norvegese che ha già giocato al Genoa, e che potrebbe essere convincere il club ligure a preferire l'offerta partenopea a quella lonfinese.