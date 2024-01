Ultim'ora Sportitalia - Il Napoli ha chiesto Barak alla Fiorentina: il sondaggio

Ultime news calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di calcio mercato di Sportitalia, svela con un'ultim'ora un nuovo interesse a centrocampo del Napoli per gennaio: "Il Napoli in serata ha chiesto informazioni su Barak".

Barak-Napoli: il sondaggio

La SSC Napoli, stando alle notizie di Sportitalia, avrebbe quindi fatto un sondaggio per Antonin Barak:

"Il Napoli si è informato in serata sulla posizione di Antonin Barak. Una richiesta che potrà portare oppure no a una trattativa, questo lo capiremo presto, di sicuro è un profilo che è stato valutato. Ma intanto il Napoli ha voluto informarsi sui classe 1994 che ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2026".

Antonin Barak

Antonin Barak, già in passato ai tempi di Giuntoli accostato agli azzurri, è ai margini del progetto Fiorentina: nelle ultime due stagioni ha trovato poco spazio. 7 le presenze in Serie A quest'anno con soli 218' all'attivo. Mentre è stato impiegato maggiormente in Europa dalla Fiorentina, in Conference League: quattro presenze e un gol in sei gare per il centrocampista 29enne.