ULTIM'ORA - SKY.De: "Kim al Bayern, è fatta! Lunedì raggiunge i compagni, tutto pagato e chiarito"

Calciomercato Napoli - Kim-Bayern Monaco, ora è fatta definitivamente: lo annunciano i colleghi di Sky Deutschland. 

Mercato Napoli, fatta per Kim al Bayern Monaco 

Secondo quanto riporta in particolare il giornalista Florian Plettenberg, è tutto chiarito e definitivo tra le parti dopo la frenata delle ultime ore col giocatore pronto adesso per abbracciare la nuova esperienza. Il pagamento è avvenuto e il club teutonico vuole annunciare il trasferimento questa settimana, con Kim che dovrebbe viaggiare con i suoi nuovi compagni per la tournée lunedì prossimo.