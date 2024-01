Ultim'ora SKY - Rinnovo Politano-Napoli fino al 2027, è fatta: le cifre

Ultime news calciomercato - Napoli scatenato sul mercato: dopo aver chiuso per Leander Dendoncker e fatto passi in avanti per Nehuen Perez, gli azzurri hanno anche definito il rinnovo di contratto di Matteo Politano.

Rinnovo Politano-Napoli: le cifre

Tutto fatto per il rinnovo di Politano col Napoli, lo annuncia Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport:

"È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di Matteo Politano: l'ex Inter si lega al Napoli fino al 30 giugno 2027. Il classe 1993 percepirà uno stipendio di 3,2 milioni di euro. L'annuncio potrebbe già avvenire la prossima settimana o al massimo a mercato chiuso. Dopo le sirene arabe, quindi, Matteo Politano resterà al Napoli. Ora manca soltanto l'annuncio ufficiale".