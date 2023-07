ULTIM'ORA SKY - Osimhen a un passo dal rinnovo col Napoli, maxi clausola per lui: le cifre

Calciomercato Napoli - Osimhen è a un passo dal rinnovo col Napoli! Ad annunciarlo sono i colleghi di Sky Sport. Il nigeriano sembra essere vicinissimo ad aver trovato l'accordo per il prolungamento di contratto per un ulteriore anno:

"Victor Osimhen mai cosi vicino al rinnovo. L'attaccante nigeriano e il Napoli sono pronti a formalizzare l'accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025: si lavora per limare gli ultimi dettagli.

Gli incontri della scorsa settimana in quel di Dimaro hanno avvicinato il Napoli e Osimhen, alla presenza di Roberto Calenda, agente dell'attaccante. Dall'entità della clausola rescissoria all'adeguamento contrattuale: le discussioni nel ritiro azzurro, dovrebbero portare a un accordo sulla clausola nettamente inferiore ai 200 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis. Si va verso i 150. Prossimo incontro in agenda dovrebbe essere quello decisivo per formalizzare il rinnovo.