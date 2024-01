Ultim'ora Sky: offerta Napoli per Nehuen Perez, ma l'Udinese alza il prezzo!

Calciomercato Napoli, caccia al difensore centrale! Offerta di 15 milioni di euro all'Udinese per Nehuen Perez.

Napoli su Nehuen Perez

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli continua a dare la caccia al difensore dell'Udinese nonostante l'impegno in Supercoppa. L'offerta presentata dal club partenopeo è di 15 milioni di euro, "ma - secondo Sky - l'Udinese ha modificato le proprie richieste". Il motivo? La sconfitta subita contro il Milan in campionato e la posizione in classifica dei friulani.

Adesso l'Udinese chiede ben 20 milioni di euro per lasciar partire Nehuen Perez. Il Napoli non molla e domani tornerà alla carica: si continua a trattare.