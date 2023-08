Ultim'ora Sky: Napoli-Veiga, cauto ottimismo! Si sta cercando una soluzione

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Gabri Veiga! Continua senza sosta la trattativa con il Celta Vigo per acquistare il giovane centrocampista spagnolo. Negli ultimi giorni sembra esserci stato qualche intoppo che ha rallentato la chiusura dell'operazione ma adesso Sky Sport torna a parlare di ottimismo.

Ultim'ora Gabri Veiga

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio lancia una ultim'ora di calciomercato sul Napoli scrive: "Si continua a cercare una soluzione alle problematiche emerse nella giornata di ieri col Celta Vigo per Gabri Veiga: tutte le parti in causa vogliono trovare la chiave per formalizzare l'intesa raggiunta venerdì. Si respira un cauto e moderato ottimismo".