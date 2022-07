ULTIM'ORA SKY - Dybala è un nuovo giocatore della Roma

Ultim'ora Calciomercato. Ci siamo, è arrivata la svolta per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino svincolato dalla Juventus è stato trattato anche dal Napoli, ma la sua scelta è ricaduta sulla Roma di Mourinho.

Paulo Dybala è della Roma. Ad annunciarlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio con un breve Tweet, rivelando come la Joya abbia sposato il progetto romanista dopo una lunga trattativa. Contratto triennale a sei milioni di euro all'anno raggiungibili con i bonus.Niente da fare per il Napoli che viene dunque beffato nella corsa a Dybala, il nome voluto dai tifosi per infiammare la piazza.