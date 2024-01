Calciomercato Napoli - “Dragusin ha scelto il Tottenham: : ora la definizione formale dell'operazione con il Genoa”. Questo l’annuncio di Gianluca Di Marzio, esperto mercato di SkySport, via Twitter.

Mercato Napoli, sfuma Dragusin

Sfuma quindi il primo grande obiettivo del Napoli per la difesa, con la pista Nehuén Perez dell’Udinese che ora potrebbe prendere forza per un possibile doppio colpo dal Friuli considerando Lazar Samardzic già in programma. Ma non sono da escludere anche altre piste ovviamente.