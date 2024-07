ULTIM'ORA SKY - Buongiorno al Napoli, fumata bianca ad un passo! Clausola valida dopo tre anni: i dettagli

Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli, ad annunciarlo con una ultim'ora è Sky Sport. "Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e sono ora al lavoro per trovare l'intesa definitiva con il calciatore", a raccontarlo è Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Napoli - In queste ore Manna continua a parlare con l'agente del difensore Alessandro Buongiorno per raggiungere un accordo sul contratto e sui diritti d'immagine. C'è stato un incontro nel pomeriggio di giovedì, a cui ha preso parte anche Aurelio De Laurentiis e che ha dato risvolti positivi. Ne parla Sky Sport:

"Nella serata di mercoledì il Napoli e il Torino hanno trovato un accordo per Alessandro Buongiorno sulla base di 35 milioni più 5 di bonus. Adesso per gli azzurri manca solamente l'accordo con il giocatore, e in questo senso è andato in scena oggi, giovedì pomeriggio, un incontro tra Manna, De Laurentiis e l'agente del difensore.

L'incontro ha dato delle novità importanti: mancano ancora alcuni dettagli per arrivare alla fumata bianca, ma anche per quanto riguarda l'accordo con il difensore si è quasi al traguardo. Nel contratto di Buongiorno con il Napoli potrebbe essere inserita anche una clausola di risoluzione valida dopo tre anni".