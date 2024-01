Sky - Ngonge al Napoli! Intesa raggiunta con l'Hellas Verona: i dettagli

Calciomercato Napoli - Novità importanti in casa Napoli: c'è l'accordo per l'acquisto di Ngonge dal Verona. A lanciare la notizia è il collega Gianluca Di Marzio sul proprio profilo ufficiale. Le due società hanno raggiunto dunque l'accordo economico per il trasferimento del calciatore in maglia azzurra. Tatticamente andrebbe a coprire la casella sulla destra con Politano. Questo farebbe presagire ad una cessione in prestito di Lindstrom che non ha mai praticamente convinto finora.

Ngonge al Napoli

Dunque il Napoli ha chiuso l'accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento del calciatore Cyril Ngonge. L'accordo è stato raggiunto nella notte tra le due società per il calciatore classe 2000 che ha messo a segno 6 gol e 2 assist in 19 presenze tra campionato e Coppa Italia in questa stagione. Il napoli ha bruciato la concorrenza di Milan e Fiorentina.