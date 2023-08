Calciomercato Napoli - Sono ore calde per quel che riguarda il futuro di Hirving Lozano, con il PSV che prova a strappare un accordo al Napoli. E i contatti proseguono, come confermato da Nicolò Schira:

"Per oggi è previsto un nuovo round di colloqui tra PSV e Napoli per cercare di raggiungere un accordo per Hirving Lozano. Pronto per El Chucky un contratto fino al 2027".