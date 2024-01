ULTIM'ORA - Romano annuncia: "Accordo Napoli-Politano per il rinnovo, stanno preparando i documenti"

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha chiuso un altro rinnovo di contratto, quello di Matteo Politano che ha rifiutato le importanti offerte arrivate dall'Arabia Saudita per restare in maglia azzurra.

Notizia dell'ultim'ora annunciata dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ha svelato i dettagli dell'operazione in chiusura tra Politano e il Napoli:

"Il Napoli sta preparando la documentazione per far siglare nei prossimi giorni il prolungamento di contratto di Matteo Politano, in attesa degli ultimi dettagli. L'accordo avrà validità per tre anni e mezzo aggiunti al suo contratto. Il Napoli respinge le proposte di Al Shabab per Politano".