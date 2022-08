ULTIM'ORA RAI - Raspadori al Napoli, stasera la fumata bianca: i dettagli dall'incontro col Sassuolo

Calciomercato Napoli - Raspadori al Napoli, affare in chiusura. A riportarlo è Rai Sport con Ciro Venerato.

Calciomercato: Raspadori Napoli, le ultime dalla Rai

Ecco le parole in merito all'affare Raspadori Napoli:

"Raspadori al Napoli, Affare in chiusura. Sta andando bene il vertice a Rivisondoli con i dirigenti del Sassuolo. In serata attesa fumata bianca per mettere la parola fine sulla trattativa".