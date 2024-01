Ultim'ora: Popovic accolto così dai tifosi del Napoli! Visite mediche ok, lascia Villa Stuart | VIDEO

Ultim'ora: Matija Popovic ha appena lasciato la clinica di Villa Stuart! Visite mediche ok per il nuovo acquisto del Napoli, ora si attende l'ufficialità del trasferimento e poi il passaggio in prestito al Frosinone, dove avrà l'occasione di mettersi in mostra e farsi le ossa nel campionato italiano.

Popovic al Napoli

Dopo aver intercettato Popovic all'arrivo, abbiamo atteso l'uscita del calciatore da Villa Stuart: ad attenderlo anche alcuni tifosi napoletani che lo hanno salutato e ne hanno approfittato per dargli il benvenuto e scattare una foto ricordo.

Guarda il video su CalcioNapoli24, dal nostro inviato Giuseppe Ferrante.

Ecco alcune foto con i tifosi:

Popovic