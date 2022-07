ULTIM'ORA - Le Parisienne, Napoli beffato per Kim: accordo totale col Rennes, in Francia nelle prossime ore

Calciomercato Napoli - Possibile beffa per il Napoli riguardo il trasferimento di Kim che sembra ad un passo dal Rennes. Arriva un annuncio importante dalla Francia.

Napoli: Kim verso il Rennes

Il Napoli può perdere anche Kim che era stato individuato come sostituto di Koulibaly e avuto pubblicamente la benedizione di Spalletti. C'è il Rennes vicino alla finalizzazione dell'arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae del Fenerbahce. A dare l'annuncio è Benjamin Suarez, giornalista de Le Parisienne che su Twitter scrive di un accordo raggiunto tra tutte le parti questa sera. Ora Kim deve recarsi in Francia per chiudere la trattativa col Rennes.