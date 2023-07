Kim è arrivato a Monaco! A breve l'ufficialità del Bayern: i dettagli

Ormai ci siamo, manca solo l'ufficialità del Bayern Monaco: Kim Min Jae è appena atterrato a Monaco di Baviera in questi minuti. Ci sono novità di calciomercato importanti per il Napoli che dirà addio ufficialmente al centrale sudcoreano.

Kim

Bayern Monaco: Kim è arrivato in città

Napoli - Manca solo l'ufficialità del trasferimento di Kim Min-Jae dal Napoli al Bayern Monaco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW e dalle fonti tedesche il difensore sudcoreano è arrivato in questi minuti in Baviera per essere annunciato in modo ufficiale dal Bayern Monaco.

Addio al Napoli dopo soltanto una stagione in Serie A che si è chiusa con la vittoria dello scudetto. Kim farà incassare al Napoli una cifra di circa 50 milioni di euro per concludere una ricca plusvalenza a distanza di un solo anno (lo scorso arrivato per 20 milioni dal Fenerbahce).