Il Napoli piomba su Gravenberch! Il problema sono i rapporti tesi col Bayern

Calciomercato Napoli, spunta un nome nuovo per il centrocampo! A svelare i piani di De Laurentiis - coadiuvato dall'amministratore delegato Chiavelli, vero direttore sportivo del Napoli in questo ritiro - è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Napoli su Gravenberch

Secondo quanto viene riportato quest'oggi, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un nuovo talento classe 2002: si chiama Ryan Gravenberch, è olandese di origini surinamensi e gioca nel Bayern Monaco. Sul calciatore c'è anche la Juventus, ma la principale difficoltà del Napoli è rappresentata dai rapporti non splendidi con il Bayern.

I due club infatti non si sono lasciati benissimo dopo il trasferimento di Min-Jae Kim in Germania, in occasione del quale la SSC Napoli non ha concesso alcuna agevolazione ai tedeschi per favorire la trattativa. Ragion per cui non sarà facile adesso trattare l'eventuale acquisto di Gravenberch.

Chi è Gravenberch

Chi è Gravenberch? Classe 2002, è un centrocampista adattabile sia da mediano che da trequartista, cresciuto nelle giovanili dell'Ajax. È alto 1 metro e 90 centimetri e nella passata stagione ha totalizzato 33 presenze e 1 gol con la maglia del Bayern nella sua prima stagione in Bundesliga.