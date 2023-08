Ultim'ora dalla Spagna - Gabri Veiga è già in volo verso l'Arabia Saudita

Calciomercato SSC Napoli - Ormai è fatta per Gabri Veiga in Arabia Saudita, con le conferme in conferenza stampa arrivate da Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo. Il centrocampista vicino al Napoli è già in viaggio verso l'Arabia, precisamente verso l'Al-Ahli: la sua nuova avventura, a soli 21 anni, lontano dall'Europa e dalla Champions League. Ripartirà dalla Saudi League.

E come scrive LaVozdeGalicia,Gabri Veiga questa mattina non si è allenato con i compagni del Celta Vigo: non solo non sarà convocato da Rafa Benitez per la gara contro il Real Madrid, ma secondo i colleghi spagnoli il calciatore è già in viaggio, in volo, verso l'Arabia Saudita per chiudere l'affare e iniziare la sua nuova avventura.