Ultim'ora - Gabri Veiga ha superato le visite mediche: ora la firma con l'Al-Ahli fino al 2027

Ultime news calciomercato - Arriva un'ultim'ora dall'Arabia Saudita che mette la parola fine alla trattativa per Gabri Veiga: niente Napoli, si trasferisce in Arabia Saudita. Come riferito infatti pochi minuti fa dall'account Twitter Sports di Okaz, celebre quotidiano arabo, "il talento spagnolo Gabri Veiga ha superato con successo le visite mediche. Adesso è in preparazione la firma del contratto per il trasferimento ufficiale all'Al-Ahli".

Sempre via Twitter, Hossam Al-Qahtani che aveva anticipato tutti sulla trattativa con l'Arabia e preso in giro De Laurentiis per l'affare Veiga, ha appena annunciato: "Gabri Veiga è un nuovo calciatore dell'Al-Ahli fino al 2027"