Ultim'ora BILD - Lindstrom non s'è allenato stamattina: oggi in volo verso Napoli!

Ultime notizie calciomercato Napoli - Dopo Mainz-Eintracht Francoforte di ieri, dove Jesper Lindstrom è rimasto soltanto in panchina, oggi è tornata in campo la squadra di Francoforte. Come si fa di solito dopo un match, ad allenarsi sono per la maggiore le riserve, quelli rimasti in panchina nella gara del giorno prima.

Ma un ulteriore indizio dell'imminente affare Lindstrom-Napoli, arriva proprio dalla seduta d'allenamento mattutina dell'Eintracht. Da Francoforte, i colleghi della BILD hanno informato nell'ultim'ora che:

"Lindstrom non fa parte della formazione di riserva che si sta allenando stamattina, dopo la partita del Magonza. Hasebe e Larsson tornano in campo dopo un problema fisico. Anche Borré si allena. Lindstrom è ancora a Francoforte, ma il programma prevede che voli oggi verso Napoli".