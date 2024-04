ULTIM'ORA - Agente David in Italia! Ha parlato con due club

Calciomercato Napoli - Jonathan David pronto al trasferimento in Italia. Il giovane attaccante canadese pronto a giocare in Serie A la prossima stagione, ci sono ora aggiornamenti di mercato da Nicolò Schira che fa una rivelazione dell'ultim'ora sul bomber del Lille.

Calciomercato: David in Italia, incontro con l'agente

Tra i tanti club interessati a David c'è anche il Napoli che proverebbe a prenderlo come sostituto di Osimhen, ma non è l'unico in Italia. Infatti, ci sono proprio Milan e Inter che spingono per comprare David la prossima estate, considerando che i rossoneri diranno addio a Giroud e i nerazzurri possono vendere Thuram. Questo quanto rivelato dall'esperto di mercato Schira sui social:

"L'agente di Jonathan David è in Italia e ha parlato con Milan e Inter nelle ultime ore. Entrambi i club hanno mostrato interesse per l'attaccante di Lille, che lascerà durante la finestra di mercato estiva.

Ausilio apprezza Jonathan David da molti anni. L'attaccante canadese è nella lista di Inter come possibile sostituto di Thuram. L'attaccante francese potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un'offerta molto ricca perché si tratterebbe di una plusvalenza clamorosa. Gli scout del Milan hanno anche osservato David diverse volte nelle ultime due stagioni".

Conferme anche da DAZN: Milan e Napoli interessate a Jonathan David. I rossoneri lo seguono già dallo scorso anno, mentre gli azzurri vedono in lui il sostituto di Osimhen. L'agente si trova a Milano, come testimonia ultima storia Instagram. Lille lo valuta circa 50M.