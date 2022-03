UFFICIALE - Udinese: Jajalo rinnova il contratto prima di Napoli

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano l'Udinese e il rinnovo di contratto di Jajalo, che si è legato al club friulano fino al 2023 prima della trasferta di Napoli. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento, per un'ulteriore stagione sportiva, del contratto di Mato Jajalo. Il centrocampista bosniaco ha siglato un nuovo accordo che lo lega al Club fino al 30 giugno 2023. A Mato, arrivato in Friuli nell'estate 2019, i migliori auguri per il prosieguo della sua esperienza in bianconero, con l'auspicio di raggiungere insieme nuove soddisfazioni".

