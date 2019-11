UFFICIALE - Tottenham, esonerato Pochettino

Come riporta il sito di Sky Sport, Mauricio Pochettino e il Tottenham, fine della storia. L'allenatore argentino è stato esonerato dagli Spurs, che hanno comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale. Pochettino paga un avvio di stagione particolarmente complicato: la squadra, infatti, si trova soltanto al 14° posto in classifica con appena 14 punti dopo 12 giornate di Premier League. "Non volevamo fare questo cambio e non è una decisione che il consiglio direttivo ha preso alla leggera - ha detto il presidente del Tottenham Daniel Levy -, ma i risultati dell'inizio di questa stagione sono stati estremamente deludenti". Nella passata stagione Pochettino era riuscito a portare il Tottenham alla finale di Champions League, dove venne sconfitto dal Tottenham. Soltanto pochi mesi più tardi l'avventura è terminata in maniera inaspettata