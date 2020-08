Notizie - La Ternana Calcio comunica - con uan nota sul proprio sito web - di aver ingaggiato in qualità di responsabile tecnico della prima squadra il signor Cristiano Lucarelli. L’allenatore livornese, ex Napoli, ed il suo staff (che verranno presentati martedì 11 agosto) si sono legati alla società rossoverde per due stagioni.