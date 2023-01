Calciomercato - Nuova avventura sudamericana per Luis Suarez reduce dal mondiale in Qatar. Il centravanti uruguaiano, infatti, sbarca in Brasile dove ha firmato un contratto biennale col Gremio pronto a rilanciarsi alla grande dopo un anno di serie B. “Pronto per questa bella sfida nel Gremio, con molta volontà di stare qui e dare il meglio”, scrive il 35enne attraverso i propri profili social.