UFFICIALE - Sorpresa Raspadori, annuncio dell'Atlético! Cambiano i piani?

Ultimissime calciomercato internazionale, annuncio dell’Atlético Madrid su Giacomo Raspadori: non riguarda direttamente il mercato ma potrebbe incidere indirettamente sulla sessione invernale con gli interessi di Roma, Lazio, Atalanta e addirittura anche lo stesso Napoli ci starebbe pensando.

Calciomercato Serie A, Raspadori convocato per la Supercoppa di Spagna

Calciomercato Serie A, cosa succede ora con Raspadori?

I colchoneros hanno infatti diramato la lista dei convocati per la Supercoppa contro il Real Madrid e in lista c’è anche Raspadori.

Nessun colpo di scena nella vicenda di mercato che coinvolge Giacomo Raspadori e l’Atletico Madrid. Il club ha infatti convocato l’attaccante italiano in vista dei prossimi impegni del club nella Supercoppa spagnola”, si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

Lo scorso 3 gennaio Alfredo Pedullà di Sportitalia invece scriveva:

La Roma resta fiduciosa: non aspetterà una settimana, a fare la differenza saranno le convocazioni dei prossimi giorni per la Supercoppa di Spagna in Arabia”.

Possibile cambio di piani per l'Atlético Madrid e lo stesso Raspadori? Oppure il discorso sarà soltanto rinviato tra una settimana? Seguiranno aggiornamenti, ma di sicuro la notizia è di per sé una mazzata per la Roma che sperava di mettere le mani sul giocatore nelle prossime ore.