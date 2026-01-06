UFFICIALE - Sorpresa Raspadori, annuncio dell'Atlético! Cambiano i piani?

Calcio Mercato  
UFFICIALE - Sorpresa Raspadori, annuncio dell'Atlético! Cambiano i piani?

Calciomercato Serie A, annuncio a sorpresa su Raspadori dell'Atlético Madrid

Ultimissime calciomercato internazionale, annuncio dell’Atlético Madrid su Giacomo Raspadori: non riguarda direttamente il mercato ma potrebbe incidere indirettamente sulla sessione invernale con gli interessi di Roma, Lazio, Atalanta e addirittura anche lo stesso Napoli ci starebbe pensando

Calciomercato Serie A, Raspadori convocato per la Supercoppa di Spagna

Calciomercato Serie A, cosa succede ora con Raspadori? 

I colchoneros hanno infatti diramato la lista dei convocati per la Supercoppa contro il Real Madrid e in lista c’è anche Raspadori

Nessun colpo di scena nella vicenda di mercato che coinvolge Giacomo Raspadori e l’Atletico Madrid.

Il club ha infatti convocato l’attaccante italiano in vista dei prossimi impegni del club nella Supercoppa spagnola”, si legge sul sito di Gianluca Di Marzio

Lo scorso 3 gennaio Alfredo Pedullà di Sportitalia invece scriveva: 

La Roma resta fiduciosa: non aspetterà una settimana, a fare la differenza saranno le convocazioni dei prossimi giorni per la Supercoppa di Spagna in Arabia”.

Possibile cambio di piani per l'Atlético Madrid e lo stesso Raspadori? Oppure il discorso sarà soltanto rinviato tra una settimana? Seguiranno aggiornamenti, ma di sicuro la notizia è di per sé una mazzata per la Roma che sperava di mettere le mani sul giocatore nelle prossime ore

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    72

    31
    23
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    65

    31
    20
    5
    6

  • logo MilanMilanCL

    63

    31
    18
    9
    4

  • logo ComoComoCL

    58

    31
    16
    10
    5

  • logo JuventusJuventusEL

    57

    31
    16
    9
    6

  • logo RomaRomaECL

    54

    31
    17
    3
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    53

    31
    14
    11
    6

  • logo BolognaBologna

    45

    31
    13
    6
    12

  • logo LazioLazio

    44

    31
    11
    11
    9
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    31
    12
    6
    13
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    40

    31
    11
    7
    13
  • 12º

    logo TorinoTorino

    36

    31
    10
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    35

    31
    8
    11
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    33

    31
    8
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    32

    31
    7
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    30

    31
    7
    9
    15
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    31
    6
    9
    16
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    31
    7
    6
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    31
    3
    9
    19
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    31
    2
    12
    17
Back To Top