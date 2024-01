Il bilancio dell'Atalanta svela le cifre del calciomercato estivo e non solo. Il club nerazzurro, che per politica non annuncia i rinnovi, ha prolungato con due pedine chiave: Teun Koopmeiners si è legato alla Dea fino al 2027 e Giorgio Scalvini fino al 2028. Per entrambi un ricco aumento dell'ingaggio.

Lo riporta il collega Nicolò Schira tramite i suoi canali social.

Il giovane difensore dell'Atalanta e della Nazionale italiana è stato anche accostato più volte al Napoli.