UFFICIALE - Roma, Fazio rinnova fino al 2021

Federico Fazio ha rinnovato con la Roma il suo contratto fino al 2021. Lo ha annunciato con un comunicato ufficiale il club giallorosso.

Il difensore argentino è arrivato alla Roma nell’estate del 2016 e nelle sue tre stagioni nella Capitale ha collezionato 135 presenze, realizzando anche 11 gol.

“Fazio rappresenta un giocatore fondamentale per la nostra rosa, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti", ha dichiarato il ds Gianluca Petrachi. "Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza, elementi importanti anche per la crescita dei nostri calciatori più giovani. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi.”