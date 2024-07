Calciomercato SSC Napoli - Classe 2005 di grandi prospettive, l'attaccante Gianluca Vigliotti ha firmato con la SSC Napoli il suo primo contratto da professionista. 12 gol e 1 assist in 28 gare di Primavera 2 - B, Vigliotti ha realizzato in totale 14 gol in 36 presenze quest'anno col Napoli a soli 19 anni. Nato a febbraio 2005, la punta è uno dei maggiori talenti del panorama napoletano.

Napoli: la firma di Gianluca Vigliotti

Ecco il post via social: