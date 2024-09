UFFICIALE - Osimhen ceduto al Galatasaray: formula e dettagli

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen lascia il Napoli e firma con il Galatasaray. Un'affare davvero a sorpresa per il club azzurro che è riuscito a piazzare il giocatore nigeriano nonostante la mancata cessione entro il 30 agosto in Europa va via per giocare in Turchia, dove il mercato sarà aperto fino al 13 settembre.

Calciomercato: Osimhen al Galatasaray

Arriva ora anche il comunicato ufficiale della firma di Osimhen con il Galatasaray. Il calciatore nigeriano lascia Napoli in prestito secco con il club azzurro che andrà a risparmiare lo stipendio di questa stagione.

Questo il comunicato della SSC Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un'opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del Galatasaray: