Nuovo trasferimento per l'ex calciatore del Napoli Amato Ciciretti, di nuovo in Serie B.

Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto l’attaccante Amato Ciciretti al Como. Trasferimento in prestito sino a giugno 2022, con opzione a favore del club lombardo. Nella stagione in corso Ciciretti ha totalizzato 8 presenze con la maglia neroverde. La Società augura ad Amato le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza.