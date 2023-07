UFFICIALE - Nuovo prestito per Ambrosino in Serie B: va in prestito al Catanzaro

Calciomercato SSC Napoli - Adesso è ufficiale, perché il Catanzaro nella giornata di oggi ha chiuso un arrivo dalla Serie A: come si legge nell'apposita sezione del sito della Lega B, il club calabrese ha prelevato a titolo temporaneo l'attaccante Giuseppe Ambrosino dal Napoli.

Ambrosino al Catanzaro

Per il classe 2003 si tratta della seconda esperienza in Serie B dopo quella dello scorso anno in cui ha vestito le maglie di Como (quattro presenze e una rete) e Cittadella (quindici presenze con un gol e due assist). Si attende ora il comunicato dei due club interessati per capire se si tratterà di un prestito secco, come sembra.