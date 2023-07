Ultime notizie calciomercato Napoli - Accostato anche a diverse squadre italiane e al Napoli in particolare come possibile sostituto di Kim Minjae, Robin Koch ha scelto un'altra squadra. Infatti, lascia il Leeds ma per volare in Germania: si tratta di un ritorno, visto che il difensore centrale è un ex Friburgo. Questa volta però ha firmato con l'Eintracht Francoforte, con la formula del prestito per un anno.

Ecco lo scatto social: