Tanguy Ndombele lascia il Tottenham e si trasferisce al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Il francese, campione d'Italia col Napoli, si è trasferito nella squadra di Dries Mertens e Mauro Icardi. Dopo aver postato la foto della firma su Instagram, il francese ha ricevuto anche il messaggio di supporto di Giovanni Di Lorenzo: "In bocca al lupo amico mio!". Clicca su foto allegate per vedere: