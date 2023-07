UFFICIALE - Timber è un nuovo giocatore dell'Arsenal, era un profilo monitorato dal Napoli

Il difensore olandese Jurrien Timber sbarca in Inghilterra, a Londra, i Gunners dopo aver raggiunto l'accordo col calciatore sino al 2028 si è deciso a sborsare 40 milioni di euro con 5 aggiuntivi di bonus. Il centrale è stato accostato anche al Napoli come eventuale sostituto di Kim Min Jae. Il classe 2001 nato ad Ultrecht proverà ora a mettersi in mostra in uno dei campionati più difficili del globo, la Premier League. Ad ufficializzare le cifre del suo trasferimento, Fabrizio Romano sui suoi canali social.