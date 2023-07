UFFICIALE - Marchisano lascia il Napoli: il talento classe 2004 va in prestito in Serie C

Napoli - Le ultime notizie con l'ufficialità di Matteo Marchisano che è stato acquistato in prestito in Serie C dalla Pro Sesto 1913 che comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Napoli le prestazioni sportive di Matteo Marchisano. L'esterno destro di proprietà del Napoli, è nato il 6 ottobre 2004 a Massa di Somma. Da sempre in azzurro, squadra con cui ha seguito tutta la trafila giovanile, Marchisano si è distinto con la maglia della formazione Primavera raggiungendo quota 55 presenze nelle stagioni 2021/22 e 2022/23. A Matteo l’augurio di tutta la Società per un fantastico campionato con la maglia della Pro Sesto!