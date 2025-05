UFFICIALE - David annuncia l'addio al Lille: "È tempo dei saluti, vissute 5 stagioni incredibili"

Calciomercato Napoli - Jonathan David ha annunciato ufficialmente l’addio al Lille: il messaggio d’addio è arrivato attraverso i propri profili social. L’attaccante, nel mirino del club partenopeo, sarà svincolato a partire da giugno.

Calciomercato Napoli, David annuncia l'addio al Lille

Ecco le parole dell’atleta tramite un video di addio postato via Instagram: “Ogni storia ha un inizio e una fine. È tempo per me dei saluti. Qui ho passato 5 stagioni incredibili, non sempre facili. Spero di avervi portato un po’ di gioia con i miei gol, oltre ai due trofei che abbiamo vinto insieme, che vi hanno portato piacere. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, i medici, i tecnici e tutti coloro che hanno speso del tempo con me in questo club. Grazie per tutto quello che mi avete lasciato a livello personale in questi anni“