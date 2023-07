Notizie calcio - Manolo Gabbiadini lascia nuovamente l'Italia e la Sampdoria. L'attaccante ex Atalanta, è infatti un nuovo calciatore dell'Al Nassr di Dubai, club in cui guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. Il club blucerchiato ha salutato così il suo attaccante: "Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. Ciao e grazie, Manolo Gabbiadini".