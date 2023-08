UFFICIALE - Karlsson è del Bologna! L'ex ala dell'AZ era stato anche un obiettivo SSC Napoli

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson. Era stato valutato anche dalla SSC Napoli in questa finestra di mercato.

Decimo calciatore svedese della storia del club, Jesper è un esterno offensivo classe ’98 di grande tecnica e fantasia, esplosività nelle gambe e notevole velocità . Ala versatile, capace di giocare indistintamente su entrambe le corsie, dopo i primi approcci fra i professionisti al Falkenberg e le quattro stagioni di sviluppo all’Elfsborg, è col passaggio nei Paesi Bassi all’AZ che si fa conoscere dagli appassionati di tutta Europa. Ad Alkmaar entra immediatamente nel tridente d’attacco e per tre anni è un pilastro di una delle formazioni più competitive della Eredivisie. Ottimo tiratore di piazzati, vanta un bagaglio tecnico tale da renderlo spesso imprevedibile e dimostra subito grande confidenza col gol. Coraggioso e sfrontato, ama prendersi la responsabilità della giocata importante dentro e anche fuori area. Partecipa, fra reti ed assist, a quasi la metà delle marcature totali della squadra dal 2020 al 2023, gioca le coppe europee, esordisce in Nazionale e si fa apprezzare da importanti club del continente diventando ad ogni sessione di calciomercato uno dei nomi più gettonati. Chiude l’esperienza olandese con 46 gol totali fra campionato e coppe in 123 apparizioni.