UFFICIALE - Il Napoli cede Eugenio D'Ursi: il fantasista va al Crotone a titolo definitivo

Calciomercato Napoli - Nuova cessione per Eugenio D'Ursi, che per la prima metà di stagione ha vestito la maglia del Foggia. Il calciatore di proprietà del Napoli, però, come si legge sul sito della Lega, è rientrato in azzurro dal prestito. Ed è stato rivenduto a titolo definitivo.

Calciomercato Napoli, ceduto D'Ursi al Crotone

Il Football Club Crotone, infatti,

"comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eugenio D’Ursi.Esterno d’attacco veloce e molto abile nell’uno contro uno, D’Ursi ha 27 anni (Napoli , 7 maggio 1995), è un esperto della categoria e di recente ha vestito anche le maglie di Pescara e Bari. Nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Foggia, ora è pronto per la nuova avventura ed ha siglato un contratto – alla presenza del Presidente Gianni Vrenna – fino al 30 giugno 2025 con i pitagorici. Indosserà la maglia numero 7. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Eugenio!"