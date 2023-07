Notizie Calcio - Dopo il colpo Sandro Tonali, il Newcastle United ufficializza un altro acquisto, annunciando l'arrivo di Harvey Barnes dal Leicetser City.

Harvey Barnes

Newcastle, ufficiale l'arrivo di Harvey Barnes

Dopo l'interesse mostrato nelle scorse settimane per Khvicha Kvaratskhelia i Magpies hanno deciso di optare per l'ala sinistra classe 97' che nella scorsa stagione ha collezionato ben 13 gol in Premier League, reti che però non sono bastate ad evitare la retrocessione delle Foxes.