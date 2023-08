L'ex difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, è ufficialmente un calciarore dell' Hatayspor.

"Abbiamo sottoscritto un contratto di 1 anno +1 con l'esperto terzino sinistro Faouzi Ghoulam che nelle passate stagioni ha giocato per le squadre di Saint-Étienne e Angers e per molti anni per il Napoli".