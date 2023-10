UFFICIALE - Galtier si trasferisce in Arabia: è il nuovo allenatore dell'Al-Duhail | FOTO

Era fra i nomi in orbita SSC Napoli soprattutto nella scorsa estate, quando bisognava sostitutire Luciano Spalletti. E sebbene qualcuno abbia fatto il suo nome anche adesso, in caso di esonero di Garcia, Christophe Galtier è ormai ufficialmente un nuovo allenatore dell'Al-Duhail, con trasferimento immediato in Arabia Saudita.

Ecco lo scatto: